Вооруженные формирования РФ скапливают и передислоцируют военную технику на Донбассе – ООС

На Донбассе зафиксировали массовые нарушения размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований России за пределами выделенных мест хранения.

Об этом сообщила пресс-служба Операцим Объединенных сил на странице в Facebook в среду, 3 марта, ссылаясь на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Массовые скопления и передислокация военной техники и вооружения оккупантов еще раз доказывают, что вооруженные формирования РФ дальше проводят военные учения. Это может привести к дальнейшему обострению ситуации на линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

В частности, патрули СММ ОБСЕ зафиксировали шесть гаубиц Д-30 калибра 122 мм вооруженных формирований РФ. Они были расположены с нарушением линии отвода на полигоне вблизи населенного пункта Терновое на неподконтрольной правительству Украины территории.

Кроме того, вооружение и военная техника противника была размещена за пределами выделенных мест хранения на полигонах вблизи таких населенных пунктов:

Мирное – 56 ББМ, 21 танк, 11 САУ и 10 гаубиц;

Терновое – 16 танков;

Круглик – 32 танка;

Минусинск – 46 ББМ, 12 танков, 20 САУ, 7 ЗРК и 25 прицепных гаубиц (минометов) неустановленного образца;

Бугаевка – 20 танков.

Также продолжается препятствование работе беспилотников СММ ОБСЕ. Так, мини-БПЛА Миссии шесть раз препятствовали во время мониторинга ОРДЛО в районе населенных пунктов Каштановое и Петровское, недалеко от Донецка.

1 марта представители вооруженных формирований РФ не пропустили через блокпост и задержали на пять часов патруль СММ вблизи н.п. Оленевка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине февраля на оккупированном Донбассе впервые засекли российскую радиолокационную станцию (РЛС) 51У6 "Каста-2Е1", предназначенную для обнаружения воздушных объектов, включая беспилотники, летающие на малых высотах.