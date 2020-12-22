Волошин: Россия готовит диверсантов из детей Донбасса и Крыма

Генерал ФСБ Александр Михайлов заявил российским СМИ, что Донбассу нужно помочь по военной линии, в частности, с подготовкой кадров. Однако в военных учебных заведениях РФ уже готовят "специалистов" – причем не только для "работы" на территории ОРДЛО и Крыма, но и по всей Украине.

Об этом OBOZREVATEL рассказал военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владислав Волошин. По его мнению, после ежегодной пресс-конференции президента РФ, на которой тот заявил о наращивании помощи Донбассу, генерал ФСБ затронул "запретную" для страны-агрессора тему.

"Михайлов открыто заявил, что "Донбасс нуждается в помощи по военной линии" – в частности, с подготовкой кадров. Он высказал, а росСМИ транслировали то, что Россия упорно пытается скрыть", – сообщил Волошин.

По его информации, несколько сотен выпускников донецких и луганских школ, а также из Крыма, уже получают на территории страны-агрессора военные специальности.

"Идет подготовка самых разных специалистов: начиная с военных командиров и заканчивая специфическими. Там и таможенная служба, и ФСБ, и их же пограничная служба. Из детей Донбасса и Крыма в России уже готовят диверсантов, шпионов. Разведфакультеты рады заполучить их к себе – для этого есть много причин", – добавил военный эксперт.

По его словам, выпускники с оккупированных территорий учатся в:

Ростовском юридическом институте МВД РФ

Российской таможенной академии

Краснодарском университете МВД

Воронежском институте МЧС

Курганском пограничном институте ФСБ

Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ) и т.д.

Волошин считает, что сложившаяся ситуация несет большие риски для Украины.

"Люди с регистрацией на оккупированной территории (по факту – граждане Украины) впоследствии могут спокойно получить здесь, на контролируемой нами территории, украинские документы. Могут внедряться в различные структуры, в том числе и в силовые. Да, возможно это будет непросто, но не настолько, как если бы в Украину приехал "чистый" россиянин", – объяснил специалист.

По его мнению, России планомерно проводит политику милитаризации воспитания молодого поколения оккупированной части Донбасса и в Крыму.

"Семь лет оккупации тем детям внушают, что и как "правильно", что Украина – враг. И на Донбассе, и в Крыму Россия уделяет много внимания "военно-патриотическому воспитанию". К сожалению, сейчас оно уже приносит свои плоды", – отметил Волошин.

Тем выпускникам школ на оккупированной территории, которым в 2014-2015 годах было 16-17 лет, сегодня по 22-23 и они уже прошли обучение.

"Это специалисты первичного звена, которые подготовлены по российским программам, по российским лекалам с антиукраинской направленностью. Через несколько лет они займут должности, которые будут гораздо выше в иерархии", – объяснил эксперт.

По словам Волошина, простого выхода из сложившейся на данный момент ситуации нет, но радует то, что за последние несколько лет в украинских вузах растет количество абитуриентов из ОРДЛО и Крыма.

"То, что мы перетягиваем оттуда молодежь – это правильно. Возможно кто-то из этих детей станет нашей опорой на территориях, которые мы в конце концов интегрируем", – добавил он.

По данным Министерства образования и науки, в 2020 году в украинские вузы поступили 2 026 абитуриентов со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.