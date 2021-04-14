В Никополе жестоко убили волонтера, перед смертью она звонила сыну: подробности трагедии

В Никополе в ночь с 11 на 12 апреля была жестоко убита известная волонтер Анжела Мончинская. Раненую женщину нашел сын в помещении подпольного игорного заведения, где она подрабатывала. Ее доставили в больницу, однако спасти уже не смогли.

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В полиции Днепропетровской области рассказали, что на Анжелу напал мужчина, который зашел в помещение с целью ограбления. СМИ даже заявляли об изнасиловании женщины, но правоохранители ответили, что этой информации у них нет.

"Нам неизвестно ничего об этом заведении, оно было нелегальным. Там нет даже никакой вывески, на дверях только написано "аренда". Когда на женщину напали, она успела позвонить сыну. Он приехал на место и уже застал ее там", – рассказали в пресс-службе.

Кем работала Анжела в подпольном заведении, сейчас устанавливают.

Как рассказали знакомые, ранее она торговала на вещевом рынке. Вероятно, в последнее время из-за карантина дела шли не очень хорошо, поэтому женщина была вынуждена подрабатывать.

Анжела Мончинская была известным волонтером на Днепропетровщине.

"С начала 2014 года, когда в стране начались боевые действия, Анжела одной из первых организовала на территории нашего храма волонтерский центр. Тут был открыт штаб, куда свозились продукты, каски, одежда, тепловизоры – словом, все что было необходимо для наших бойцов. И раз в неделю Анжела со всем этим отправлялась на фронт, отвозила все это нашим защитникам", – рассказывает игумен Меркурий Скороход.

Мончинская объездила весь фронт, доставляя бойцам все необходимое. Даже в последний год, когда страну накрыла эпидемия коронавируса и о войне стали думать намного меньше, она не оставляла волонтерскую деятельность. Раз в месяц отправлялась на передовую.

"Последний раз мы поехали туда примерно неделю назад, в Пески. Но она не смогла, потому что немного приболела, осталась дома. И вот так все закончилось", – говорит игумен.

Тело волонтера во вторник, 13 апреля, доставили в храм, где в последние годы и был расположен волонтерский центр. Тут проведут прощание, а в среду, 14 апреля, Анжелу похоронят возле почетной аллеи погибших бойцов АТО.

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), а также по факту грабежа.