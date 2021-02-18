Волна суицидов среди подростков в Украине: полиция предупредила об опасности в сети и обратилась к родителям

Украинские правоохранители заявили об опасности в интернете и дали рекомендации родителям, как уберечь от нее своих детей.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Киевской области, в последнее время участились случаи, когда детей призывали участвовать в опасных играх.

"В последнее время в социальных сетях участились случаи призывал к опасным играм для детей. Много подростков уже пострадали от суровых условий игры, челенджей и видео, которые они пересматривают. Правоохранители призывают родителей быть осторожными", – сказано в сообщении.

В связи с этим полиция рекомендует:

уделять больше внимание психологическому состоянию ребенка;

проверять аккаунты ребенка в соцсетях и группы, к которым он присоединился;

пересматривать содержание переписки в личных чатах;

контролировать видео и фото в гаджетах детей;

обращать внимание на круг общения ребенка.

"Общайтесь с ними дружески, стройте доверительные отношения, побуждайте ребенка рассказывать вам о своих друзьях и школьной жизни, относитесь к нему с пониманием", – добавили в полиции.

В случае обнаружения подозрительных видеоинструкций или другого контента в интернете, который может привести к опасности, правоохранители призывают обращаться на спецлинию "102".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Умани Черкасской области две ученицы восьмого класса употребили по 10 таблеток "Дротаверина". Их госпитализировали в больницу с подозрением на отравление. До этого отравились ученицы седьмого класса в Боярке на Киевщине, одна из них умерла.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил о возможном участии девочек в интернет-"игре", а правоохранители начали расследование по факту доведения несовершеннолетних до самоубийства.