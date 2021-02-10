5 смертей (падение с крыши и окон многоэтажек) подростков за последние несколько недель в Киеве и области. Возраст погибших – от 10 до 16 лет.

Есть разные гипотезы относительно этой волны, даже предполагают, что снова запустили в интернете так называемые "группы смерти" а-ля Синие киты.

Мой пост – это полезная памятка для родителей подростков. Когда случилась предыдущая волна подростковых суицидов, ситуацию изучали и исследовали общение детей в тех группах. Поэтому вот вам топ-3 проблем, которые толкают подростка искать понимания в каких-то группах и принимать роковые решения:

1. Конфликты в семье. Конфликты между родителями и другими членами семьи – да-да, не с самим ребенком, а между родителями.

2. Некорректное поведение учителей. Клеймение детей по оценкам (двоечник/отличник), шантаж оценками. Дети серьезно страдают от того, что не могут дотянуться до высокой планки успешности.

3. Конфликты между сверстниками, травля.

В этих группах подросткам создают ощущение, что ребенка там воспринимают и ценят со всеми его проблемами – плохими оценками и поведением, с большим носом, веснушками, чрезмерным ростом или весом. Главное, за какой крючок там цепляют ребенка, – это понимание ее проблем. То, что порой родителям и учителям с высоты взрослой жизни кажется мелочами.

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