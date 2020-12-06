Войска России ударили по ВСУ ракетами на Донбассе – штаб ООС

За сутки 5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники еще шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг стрелял в сторону позиций ВСУ с запрещенного оружия.

Украинские воины ответили на провокации противника, сообщает штаб ООС на странице в Facebook. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Отмечается, что в сторону украинских позиций у Шумов враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия. Тогда как неподалеку Водяного он применил противотанковые ракетные комплексы.

В то же время не было спокойно нашим бойцам и в пригороде Авдеевки и у Южного. Там российско-оккупационные войска стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

А вблизи Авдеевки и Марьинки они использовали и снайперское оружие. Однако огнем в ответ украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через украинскую сторону СЦКК было сообщено представителей ОБСЕ.

В штабе ООС добавляют, что с начала 6 декабря вдоль линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.

"Находясь наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника, подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению", – уверяют военные.

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