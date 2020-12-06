Войска России ударили по ВСУ ракетами на Донбассе – штаб ООС
За сутки 5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники еще шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг стрелял в сторону позиций ВСУ с запрещенного оружия.
Украинские воины ответили на провокации противника, сообщает штаб ООС на странице в Facebook. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Отмечается, что в сторону украинских позиций у Шумов враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия. Тогда как неподалеку Водяного он применил противотанковые ракетные комплексы.
В то же время не было спокойно нашим бойцам и в пригороде Авдеевки и у Южного. Там российско-оккупационные войска стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
А вблизи Авдеевки и Марьинки они использовали и снайперское оружие. Однако огнем в ответ украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях.
О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через украинскую сторону СЦКК было сообщено представителей ОБСЕ.
В штабе ООС добавляют, что с начала 6 декабря вдоль линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.
"Находясь наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника, подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению", – уверяют военные.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря российские оккупационные войска два раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Также вражеский снайпер ранил бойца Вооруженных сил Украины.
Накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что если в процессе переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе до конца года не будет прогресса, Украина может предложить усилить санкции против России.
Попутно выяснилось, что наемники, которые откликнулись на призывы России "защитить мирное население Донбасса от украинских националистов", расплачиваются за свои преступления. Страна-агрессор отказывает в предоставлении убежища тем, кто воевал против Украины, бросает за решетку и даже выдворяет за пределы РФ.