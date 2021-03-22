Войска России обстреляли ВСУ из гранатометов на Донбассе – штаб ООС

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Расследования
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Война на Донбассе

За прошедшие сутки, 21 марта, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов не было, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты открывали огонь по украинским защитникам из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного, что на Приазовье.

Кроме того, с ручных противотанковых гранатометов противник обстрелял украинские позиции неподалеку Лебединского.

"Действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе на двух объектах российские гибридные силы концентрируют технику и личный состав. Речь идет о базах в Горловке и вблизи Моспино.

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