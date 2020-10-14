Войска РФ в День защитника Украины устроили стрельбу возле Водяного, – штаб ООС

Российско-оккупационные войска, в среду, 14 октября, один раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил, в день защитника Украины террористы применили стрелковое оружие возле поселка Водяное Донецкой области.

Потерь и раненых среди ВСУ нет: обстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

"В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские воины, следуя договоренностям, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы, стойко выполняют задачи по назначению", – отметили в сводке.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что приоритетным является именно дипломатический путь решений конфликта на Донбассе, однако власть готова к любым сценариям.