Войска РФ устроили стрельбу возле Авдеевки, ВСУ огонь не открывали, – штаб ООС

Кирилл Лютый Расследования 18:56, 12.10.2020 Обновлено: 00:23, 13.10.2020

В понедельник, 12 октября, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. Террористы "Л/ДНР" осуществили несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", – подчеркнули в сводке.

"На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано", – добавили в штабе ООС.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что приоритетным является именно дипломатический путь решений конфликта на Донбассе, однако власть готова к любым сценариям.

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