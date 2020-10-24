Войска РФ устроили провокации возле Шумов, – штаб ООС

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Расследования
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  • Оккупанты применили стрелковое оружие

  • Но защитники Украины на провокацию не повелись

  • Потерь и раненых у ВСУ нет

На Донбассе террористы устроили новые обстрелы

Российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе в субботу, 24 октября.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Террористы "Л/ДНР" устроили неприцельные обстрелы, применив стрелковое оружие. Но украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Потерь и раненых среди ВСУ нет. Отмечается, что ситуация в зоне ООС остается под контролем защитников Украины.

Войска РФ устроили провокации возле Шумов, – штаб ООС
Войска РФ устроили провокации возле Шумов, – штаб ООС

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что режим тишины действует на Донбассе почти 90 дней. За это время украинская армия понесла одну боевую потерю.

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