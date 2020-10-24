Войска РФ устроили провокации возле Шумов, – штаб ООС

Российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе в субботу, 24 октября.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Террористы "Л/ДНР" устроили неприцельные обстрелы, применив стрелковое оружие. Но украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Потерь и раненых среди ВСУ нет. Отмечается, что ситуация в зоне ООС остается под контролем защитников Украины.

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что режим тишины действует на Донбассе почти 90 дней. За это время украинская армия понесла одну боевую потерю.