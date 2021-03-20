Войска РФ убили украинского защитника под Горловкой

В субботу, 20 марта, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России на Донбассе погиб украинский защитник.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook. Террористы открыли прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы под Горловкой (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Военнослужащий из состава ООС получил огнестрельное ранение. Ему предоставили медицинскую помощь, однако во время эвакуации в медицинское учреждение боец скончался.

Украинские защитники открывали ответный огонь по врагу.

О нарушении режима прекращения огня со стороны оккупантов через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации сообщено представителям ОБСЕ.

Ранее стало известно о гибели в результате вражеских обстрелов младшего сержанта одной из бригад ВСУ Андрея Грабара. За два дня до этого смертельное ранение получил еще один украинский воин.

Также на этой неделе в районе населенного пункта Южное боец ООС получил ранение.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 19 марта, дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.