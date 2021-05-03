Войска РФ трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
С начала суток 3 мая вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных Сил Украины из запрещенного оружия.
Об этом сообщается в вечерней сводке Операции объединенных сил в Facebook. Отмечается, в частности, что вблизи населенного пункта Пески оккупанты совершили обстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Также неподалеку поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское – еще и из стрелкового оружия.
В то же время в ООС сообщили, что боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Напомним, 1 мая вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного защитника Украины. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное. На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.
А на Пасху, 2 мая, вооруженные формирования РФ на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Екатериновка, открыв огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ООС сообщили, что беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе около 2 тысяч противотанковых мин вооруженных формирований России;
кроме того, в апреле 2021 года в зоне проведения ООС на Донбассе российско-оккупационные войска убили 14 воинов Вооруженных сил Украины. 2 мая был опубликован ролик с именами всех погибших Героев.