Войска РФ трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток 3 мая вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных Сил Украины из запрещенного оружия.

Об этом сообщается в вечерней сводке Операции объединенных сил в Facebook. Отмечается, в частности, что вблизи населенного пункта Пески оккупанты совершили обстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также неподалеку поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское – еще и из стрелкового оружия.

В то же время в ООС сообщили, что боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним, 1 мая вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного защитника Украины. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное. На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

А на Пасху, 2 мая, вооруженные формирования РФ на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Екатериновка, открыв огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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