Войска РФ трижды нарушили режим тишины, ВСУ "промолчали" – штаб ООС

Кирилл Лютый Расследования 19:17, 8.10.2020 Обновлено: 19:26, 8.10.2020

Российско-оккупационные войска в четверг, 8 октября, три раза нарушили режим тишины.

Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими защитниками, сказано в сводке штаба ООС.

"Противник совершил три неприцельные очереди из стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески, а вблизи Опытного – дистанционное минирование украинских позиций, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2, и то же оружие, используя традиционные боеприпасы", – сказано в сообщении.

Потерь и раненых среди ВСУ нет. Провокации не представляли угрозы жизни, поэтому украинские защитники не открывали огонь в ответ.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.

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