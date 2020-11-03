Войска РФ совершили две провокации на Донбассе, ранен украинских военный – штаб ООС

Во вторник, 3 ноября, зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе.

Как сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение.

Ранения произошло вследствие обстрела недалеко от населенного пункта Новолуганское, где противник произвел три выстрела из автоматического станкового гранатомета.

Воин доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медпомощь. Состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.

Между тем, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 4 гектаров территории и передано на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.

"Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября вооруженные формирования Российской Федерации также два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.