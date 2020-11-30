Войска РФ пытались заминировать украинские позиции, ВСУ открыли огонь – штаб ООС

В воскресенье, 29 ноября, российско-оккупационные войска пытались заминировать позиции ВСУ на Донбассе.

Однако украинские военные открыли огонь по врагу, не дав диверсантам провести минирование, сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи недалеко Луганского, с наблюдательного пункта было обнаружено подход ДРГ противника к украинским позициям. Слаженными действиями военнослужащих подразделений ОС были сорваны попытки вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск и отказаться в дальнейшем от выполнения диверсионных мероприятий. После огневого контакта противник отошел", – отмечено в сообщении.

После отступления врага, украинские военные нашли средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, которые запрещены "Женевской конвенцией".

Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор", два вещевых мешки, бухта кабеля, четыре магазина, снаряженные патронами 5,45 мм.

"Подходы к украинским позиций враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Благодаря огню и умелым действиям военнослужащих батальона обнаруженный БПЛА был сбит. Материалы, изъятые с БПЛА, изучаются соответствующими структурами ОС", – добавлено в информации.

О нарушении перемирия ВСУ сообщили представителям ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября вооруженные формирования РФ и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.