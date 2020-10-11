Войска РФ открывали огонь возле трех поселков на Донбассе, – штаб ООС

Кирилл Лютый Расследования 18:08, 11.10.2020

В воскресенье, 11 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушили решим тишины на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, подчеркнув, что никто из украинских военнослужащих не пострадал.

"Противник произвел два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районах Майорска и Зайцево провоцировал украинских защитников неприцельными очередями из стрелкового оружия", – сказано в сводке.

"Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали", – заявили в штабе ООС.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.

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