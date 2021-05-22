Войска РФ открыли огонь по ВСУ и тяжело ранили украинского защитника

В субботу, 22 мая, вооруженные формирования России нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Состояние здоровья воина – тяжелое, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Раненого оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия прибыл руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 21 мая в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.