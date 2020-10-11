Войска РФ открыли огонь на Донбассе, ВСУ "промолчали" – штаб ООС

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
3,4 т.

  • ВС РФ обстреляли позиции ВСУ из подствольного гранатомета

  • Украинские защитники огонь в ответ не открывали

  • Военные совместно с пожарными ГСЧС ликвидируют пожары на Донбассе

Война на Донбассе

За прошедшие сутки, 10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что нарушение "тишины" было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, поэтому огонь в ответ они не открывали, заверили в штабе ООС.

Там также добавили, что в настоящее время и другие составляющие сил обороны должным выполняют задачи в районе проведения операции. В частности, за минувшие сутки военнослужащие ВСУ и пожарные ГСЧС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, были локализованы ячейки возгораний неподалеку Болотенного.

С начала этих суток, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. На всей линии разграничения наблюдается тишина, и ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", – отмечают военные.

Информация о ситуации на Донбассе по состоянию на 11 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время действия режима прекращения огня войска России в Донбассе не прекратили усиливать боевые позиции и пополнение арсеналов. Источники в зоне боевых действий сообщили о пяти признаках, которые говорят о том, что в "Л/ДНР" готовятся к войне, а не к миру.

УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеВооруженные силы УкраиныООС