Войска РФ открыли огонь на Донбассе и ранили украинского защитника

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 10 июня, вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Это случилось недалеко от населенного пункта Старогнатовка.

Состояние украинского защитника – средней тяжести.

"Воина оперативно доставлено в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья – средней тяжести. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", – сказано в сообщении.

В группировке отметили, что о действиях наемников РФ сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним: накануне, 9 июня, в зоне ООС на Донбассе погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (Закарпатский легион) Карина Шемчук. Девушке было 22 года. Также 9 июня, российские оккупанты на Донбассе три раза обстреливали позиции украинских военных. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, мнение украинцев о российско-украинской войне изменилась за последние 2 года. Большинство считает конфликт на Донбассе агрессией России против Украины.