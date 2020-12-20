Войска РФ обстреляли ВСУ из ракетных комплексов, бойцы "промолчали"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня

Вооруженные формирования России 20 декабря пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Террористы применяли противотанковые ракетные комплексы, РПГ, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Бойцы Вооруженных сил Украины ответный огонь не открывали, сообщается на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Оккупанты обстреливали позиции ВСУ в районе Песков, Авдеевки и Водяного.

По данным штаба, враг вел обстрелы в сторону позиций ВСУ возле Песков, Авдеевки, Водяного, Павлополя, Южного.

Оккупанты обстреливали позиции ВСУ в районе Павлополя.

"Обстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", – сказано в сообщении.

Оккупанты обстреливали позиции ВСУ в районе Южного.
Facebook штаба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на Донбассе 19 декабря семь раз нарушили режим прекращения огня.

Террористы открывали огонь из гранатометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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