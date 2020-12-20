Войска РФ обстреляли ВСУ из ракетных комплексов, бойцы "промолчали"

Вооруженные формирования России 20 декабря пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Террористы применяли противотанковые ракетные комплексы, РПГ, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Бойцы Вооруженных сил Украины ответный огонь не открывали, сообщается на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

По данным штаба, враг вел обстрелы в сторону позиций ВСУ возле Песков, Авдеевки, Водяного, Павлополя, Южного.

"Обстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на Донбассе 19 декабря семь раз нарушили режим прекращения огня.

Террористы открывали огонь из гранатометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.