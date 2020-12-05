Войска РФ обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

За прошедшие сутки, 4 декабря, российские оккупационные войска два раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Также вражеский снайпер ранил бойца Вооруженных сил Украины.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Отмечается, что противник около Водяного вел огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

"На участке возле Луганского противник применил снайперское оружие. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение", – указано в информации.

С начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Шумы наемники вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. ВСУ огонь в ответ не открывали.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – добавлено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.