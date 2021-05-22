Войска РФ обстреляли дома мирных жителей на Донбассе. Фото

В субботу утром, 22 мая, российско-оккупационные войска в Донбассе обстреляли дома мирных жителей в поселке Пески под Донецком. Огонь открыли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

В 6:55 мина упала во дворе местного жителя. Мужчина выбежал на улицу, что и спасло ему жизнь, ведь следующий снаряд попал прямо в дом, сообщили в штабе ООС в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Мина пробила крышу и взорвалась на чердаке. Был поврежден потолок гостиной, а осколками – и другие комнаты. Взрывной волной также вырваны ворота и разрушено ограждение.

Украинская сторона провела фиксацию повреждений на улице Олимпийская, 7, чтобы зафиксировать очередное преступление наемников РФ.

"Указанные действия вооруженных формирований РФ являются грубым нарушением Международного гуманитарного права и Минских договоренностей. Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", – сказано в сообщении.

Как сообщает издание "Новинарня" со ссылкой на источники в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, обстрел, вероятно, могли вести не только из минометов, но и из самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона" 120-го калибра.

"Погибших или раненых среди гражданского населения нет", – добавили военные.

Напомним, 22 мая вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников вблизи Марьинки. В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Состояние здоровья воина – тяжелое, его прооперировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения и один – боевое травмирование.