Войска РФ на Донбассе открывали огонь из гранатометов, одновременно работал снайпер – штаб ООС

За минувшие сутки российско-террористические войска на Донбассе трижды нарушили режим тишины, а с начала текущих суток – один раз.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС, 14 ноября в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет.

Вечером вооруженные провокации продолжились рядом c Водяным на Приазовье. На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем и стрелковым оружием, зафиксировано открытие огня вражеским снайпером со стороны оккупированной Ужовки.

"Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен", – говорится в сообщении.

А уже 15 ноября оккупанты провели несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.

Боевых потерь и ранений среди военных ВСУ вследствие вражеских выстрелов не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Дебальцево Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 89 взрывов. Впоследствии выяснилось, что на их месте была расположена база незаконных вооруженных формирований России. Выводы были сделаны на основе спутниковых снимков.