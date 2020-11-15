Войска РФ на Донбассе открывали огонь из гранатометов, одновременно работал снайпер – штаб ООС

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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  • 14 ноября в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет

  • Зафиксировано открытие огня вражеским снайпером со стороны оккупированной Ужовки

  • 15 ноября оккупанты провели несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российско-террористические войска на Донбассе трижды нарушили режим тишины, а с начала текущих суток – один раз.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС, 14 ноября в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет.

Вечером вооруженные провокации продолжились рядом c Водяным на Приазовье. На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем и стрелковым оружием, зафиксировано открытие огня вражеским снайпером со стороны оккупированной Ужовки.

"Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен", – говорится в сообщении.

А уже 15 ноября оккупанты провели несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.

Боевых потерь и ранений среди военных ВСУ вследствие вражеских выстрелов не было.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Дебальцево Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 89 взрывов. Впоследствии выяснилось, что на их месте была расположена база незаконных вооруженных формирований России. Выводы были сделаны на основе спутниковых снимков.

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