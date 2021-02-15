Войска РФ на Донбассе открыли пулеметный и гранатометный огонь по ВСУ. Карта обстрелов
Российско-оккупационные войска на Донбассе 15 февраля дважды нарушили режим прекращения огня, совершив обстрелы в сторону позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как сообщается на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook, противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Обстрелы велись в районе Славного и Светлодарска. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
"На протяжение суток, 15 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений наблюдалась тишина. Только под вечер было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", – отметили в штабе ООС.
Через украинскую сторону в Совместном центре контроля и координации представителям ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) сообщено о нарушениях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты на Донбассе усилили обострение на фронте и прибегли к новым огневым провокациям против ВСУ. В частности, они применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.