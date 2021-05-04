Войска РФ на Донбассе обстреляли ВСУ из минометов и запускали беспилотник – штаб ООС

Российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе в течение вторника, 4 мая.

Об этом сообщили на Facebook-странице штаба Операции Объединенных сил. В частности, как говорится в сообщении, вблизи Водяного враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецкое и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

Как отметили в штабе ООС, боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, говорится в сообщении.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – добавили в ООС.

Напомним, 3 мая оккупанты нарушили режим тишины девять раз – они обстреляли Вооруженные силы Украины из разных видов вооружения, включая запрещенные минометы крупного калибра. А на Пасху, 2 мая, вооруженные формирования РФ на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Екатериновка, открыв огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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