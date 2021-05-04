Войска РФ на Донбассе обстреляли ВСУ из минометов и запускали беспилотник – штаб ООС
Российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе в течение вторника, 4 мая.
Об этом сообщили на Facebook-странице штаба Операции Объединенных сил. В частности, как говорится в сообщении, вблизи Водяного враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.
Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецкое и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.
Как отметили в штабе ООС, боевых потерь среди наших защитников нет.
Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, говорится в сообщении.
"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – добавили в ООС.
Напомним, 3 мая оккупанты нарушили режим тишины девять раз – они обстреляли Вооруженные силы Украины из разных видов вооружения, включая запрещенные минометы крупного калибра. А на Пасху, 2 мая, вооруженные формирования РФ на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Екатериновка, открыв огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ООС сообщили, что беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе около 2 тысяч противотанковых мин вооруженных формирований России;
кроме того, в апреле 2021 года в зоне проведения ООС на Донбассе российско-оккупационные войска убили 14 воинов Вооруженных сил Украины. 2 мая было опубликовано ролик с именами всех погибших Героев.