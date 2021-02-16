Войска РФ на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов и пулеметов – штаб ООС

Российско-оккупационные войска в течение суток 15 февраля трижды нарушили режим тишины на Донбассе, открыв пулеметный и гранатометный огонь по Вооруженных силах Украины (ВСУ).

В основном, их выстрелы были провокационными и получили ответ от украинских защитников. Потерь в рядах наших воинов нет, информирует штаб Операции Объединенных сил на официальной странице в Facebook.

По данным военных, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения ООС в понедельник наблюдалась тишина.

Однако в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РФ у Славного вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета. А неподалеку опытно – с ручного противотанкового гранатомета.

Тогда как в районе ответственности ОТУ "Север" противник вблизи Светлодарска прибегнул к провокационным обстрелам с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК было сообщено представителей ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

От начала суток 16 февраля ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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