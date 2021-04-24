Войска РФ на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ – ООС

С начала суток 24 апреля российско-оккупационные войска на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных Сил Украины из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщается в вечерней сводке Операции объединенных сил в Facebook. В частности, неподалеку населенных пунктов Троицкое и Лебединское российские оккупанты совершили обстрел позиций наших защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты вели огонь в сторону позиций наших защитников из ручных противотанковых гранатометов, а в направлении населенного пункта Пески противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В ООС отметили, что в результате обстрелов боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – отметили в сводке.

Также за минувшие сутки, 23 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, а также зафиксировано одно минирование. Оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Стреляли оккупанты непосредственно из жилых кварталов Горловки.

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