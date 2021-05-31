Войска РФ четыре раза открыли огонь по ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 30 мая, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

В том же направлении войска РФ дважды из ручных противотанковых гранатометов осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2. По позициям украинских защитников в районе населенного пункта Золотое-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Боевых потерь среди наших защитников нет. Отмечается, что украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно отреагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 30 мая пророссийские оккупанты дважды нарушили "режим тишины", совершив провокационные обстрелы в сторону позиций ВСУ. Причем террористы ОРДЛО использовали оружие, запрещенное в ходе Минскими договоренностями.