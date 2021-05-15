Войска РФ 11 раз обстреляли украинские позиции, ВСУ ответили

Российско-оккупационные войска на Донбассе за прошедшие сутки одиннадцать раз нарушили установленный режим прекращения огня. Так, враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра возле Гнутово, а также противотанковые пушки возле Марьинки.

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет, сообщил штаб Операции Объединенных сил в Facebook. Неподалеку населенных пунктов Водяное и Новгородское противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а возле поселка Широкино – из минометов 82-го калибра. На обстрелы противника наши защитники также открывали огонь.

Вблизи Светлодарска российские оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Екатериновки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды открывали огонь в сторону наших позиций с крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от поселка Старогнатовка также стреляли из стрелкового оружия.

Отмечается, что по состоянию на 7 утра 15 мая зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко населенных пунктов Гладосово и Марьинка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в апреле 2021 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска убили 14 воинов Вооруженных сил Украины. Подробнее обо всех погибших читайте в нашем материале.