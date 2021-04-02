Война забирает лучших. Лица и истории Героев, погибших на Донбассе в марте

Март 2021 года окончательно смыл иллюзии относительно "полного и всеобъемлющего прекращения огня". Российские оккупационные войска обстреливали украинских воинов из крупных калибров. Еще больше активизировались вражеские снайперы. Первый месяц весны напомнил украинцам: война продолжается и продолжает уносить жизни бойцов.

В течение месяца жизнь за Украину, ее суверенитет и территориальную целостность отдали 10 воинов. Самому младшему исполнилось 25, старший успел отпраздновать 55-летие. Кто-то из них мечтал обнять своих внуков, а кому-то так и не довелось найти свою любовь и испытать радость отцовства...

OBOZREVATEL предлагает вспомнить тех, кто ценой собственной жизни заплатил за мирное небо над Украиной.

Владимир Владимирович Оноприенко родился 25 мая 1977 года в Драбове Черкасской области.

На войну Владимир пошел добровольно. Односельчане говорят: не мог оставаться в стороне. Известно, что контракт с 24 ОШБ "Айдар" 53-й ОМБр он подписал в апреле 2020-го. Впрочем повоевать Владимиру пришлось и до того. По меньшей мере с 2017 года он служил в составе 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

В "Айдаре" старший солдат Владимир Оноприенко служил командиром боевой машины, был командиром отделения.

"Владимир всегда был ответственным человеком, служил командиром отделения, умело управлял своим подразделением, за что его уважали побратимы", – отметили в пресс-службе батальона.

В ночь на 11 марта 2021 года Владимир Оноприенко находился на одной из позиций "Айдара" неподалеку от Старогнатовки Донецкой области, когда противник начал обстрел украинских воинов. В ходе обстрела Владимир получил тяжелое пулевое ранение. Оно оказалось смертельным.

До ротации воину оставалось меньше месяца.

"Недавно разговаривали, договаривались встретиться уже дома, не на войне. ... "В конце марта – ротация, не едь", – ты сказал. Не думал, что так придется тебя встречать. Прости за то, не смог встретиться, когда ты был здесь, рядом, за то, что не знал ответов на твои прямые, откровенные, и такие сложные для меня вопросы. Не мог советовать ничего тебе – Воину. Возможно, когда-то, но уже не здесь. Спи спокойно, ты уже в лучшем мире. Вечная память", – написал на странице погибшего героя его друг Александр Каюк. И приобщил к сообщению видео с песней Егора Летова "Отряд не заметил потери бойца": именно это видео стало последним, что запостил Владимир на своей страничке в Фейсбук.

Похоронен воин в Драбовке. Дома у него остались мама, жена и дочь.

Александр Владимирович Пекур родился 17 ноября 1990 года в селе Гуровщина Бучанского района Киевской области. Там и прожил все 30 лет своей короткой жизни.

По специальности Александр – электромонтажник. После обучения отслужил срочную службу, а в 2015 году был мобилизован на фронт. Успел повоевать, в частности, в окрестностях Зайцево. По завершении мобилизации решил продолжить службу – подписал контракт. И, как вспоминали его побратимы, мечтал когда-нибудь вернуться с войны домой и создать собственную семью.

"Семья для него была всем", – сквозь слезы говорила во время прощания с воином его односельчанка.

Служил Александр Пекур в 53 отдельной механизированной бригаде.

"Александр зарекомендовал себя с положительной стороны, был ответственным, честным, добрым человеком. Как мужественный воин защищал свою Родину. Неуклонно выполнял приказы командиров... Помним. Отомстим", – пообещали в бригаде.

В тот день, 12 марта, Александр находился на посту на одной из позиций вблизи Марьинки. Его как раз должны были сменить, когда противник начал обстрел. Как вспоминал побратим воина Анатолий, Александр решил посмотреть, откуда работает вражеский снайпер – и получил смертельное пулевое ранение.

Александру Пекуру отныне навсегда будет 30 лет. Дома у него остались мама, брат и бабушка.

Дмитрий Юрьевич Бухтияров родился 1 января 1976 года в Донецкой области. Однако почти всю свою сознательную жизнь прожил на Луганщине, в частности, в городе Кременная. Получил два высших образования.

В Вооруженных силах Украины Дмитрий служил по контракту с 2015 года. До 81 ОДШБ он был военнослужащим 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Погиб Дмитрий Бухтияров в Донецкой области 13 марта в результате несовместимого с жизнью ранения. Обстоятельства гибели воина не уточняются.

"Печаль... боль... горе... Ты был искренним и настоящим... Спасибо за дружбу, Брат", – написал товарищ погибшего воина Роман в комментариях под одним из постов о его гибели.

"Мужчина отличался смелостью, настойчивостью и имел обостренное чувство справедливости, любви к родной земле. У Дмитрия осталась жена, двое детей и родители", – рассказали в Кременском городском совете.

Похоронен погибший военнослужащий в селе Старая Краснянка Кременского городского совета, где живут его родители.

Виктор Степанович Пасека родился 8 июня 1965 года в селе Мончинцы Красиловского района Хмельницкой области.

До подписания контракта с ВСУ он более 30 лет проработал водителем троллейбуса на коммунальном предприятии "Хмельницкэлектротранс". На фронте – с 2018 года.

Младший сержант Виктор Пасека служил командиром боевой машины – командиром отделения 2 роты 109 отдельного горно-штурмового батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады. До того нес службу в минометной батарее.

18 марта российские гибридные войска начали обстреливать позиции защитников Украины из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, 82 мм и 120 мм минометов. Во время этого обстрела Виктор Пасека был смертельно ранен в голову.

"Многим из нас по возрасту и богатому жизненному опыту он был как отец, так и звали мы его – дядя Витя. Это прекрасный, добрый и отзывчивый человек. Очень сильно любил своих внуков, дочь свою любил, постоянно о них рассказывал. Как с ними играл, как они бежали, летели, падали в объятия, встречая дедушку. Всегда первым проявлял разумную инициативу во всем. Я говорю ему: "Дядя Витя, вам уже 55, есть молодые ребята, им проще будет справиться". А он мне: "Ты на мой возраст не смотри. Мы все здесь вместе – команда. Я на свете прожил чуть больше вашего, потому как, где и что сделать, знаю и умею хорошо". Он бегал, прыгал, был очень выносливым, в свои 55 мог дать фору 20-летним. В последний свой день он приготовил на наш взвод вкусный украинский борщ, и сам так и не успел его попробовать. В августе 2021-го планировал увольняться, хотел побыть с внуками Артемом и Владиславом, видеть, как они растут и мужают", – рассказывал "Армия Информ" главный сержант 3-го горно-штурмового взвода Денис.

"Степанович, спи спокойно. Будь уверен, что мы никогда не простим твою гибель московским оккупантам. Мы отомстим. Мы уже это делаем. А ты там, сверху, приглядывай за нами. И передавай привет ребятам. Скажи, что мы выстоим, и непременно победим. А вы там держите за нас кулаки. На щите, брат, на щите ... Слава Украине!", – пообещали побратимы павшего воина.

Андрей Владимирович Грабарь родился 14 сентября 1995 года в Николаеве.

Программист по образованию, он признавался: когда в его стране война – не мог заниматься программированием, должен был идти защищать Украину.

"Моя история совсем не особая, она похожа на истории других морпехов. Началась война – пошел защищать страну. Как в таких условиях продолжать заниматься программированием в Николаеве? Да, если честно, во время активной фазы войны было морально проще. Когда мы видели, что противник переходит в атаку – мы давали адекватный ответ, отражали нападения, прикрывали участки, защищали свои жизни и жизни украинцев... Теперь приходится служить по несколько другому сценарию", – рассказывал Андрей журналистам "Армии Информ" в прошлом году.

Младший сержант одного из подразделений 36 ОБМП, Андрей прекрасно знал английский язык и очень любил читать. И оказался прирожденным воином. Побратимы говорили, что он даже думал о вступлении в военный вуз и том, чтобы связать с армией дальнейшую жизнь.

Но не судьба. 19 марта вблизи Водяного ВОП, на котором находился Андрей, враг обстреливал из минометов и гранатометов. Одна из мин пробила насыпь и перекрытия наблюдательного пункта. Выжить у Андрея шансов не было.

Погибшему герою было всего 25 лет.

Кирилл Сергеевич Быковский родился 17 мая 1992 года в Кропивницком.

После окончания средней школы учился в Высшем профессиональном училище №4.

Однако с детства юноша бредил армией. Поэтому в 2011 году подписал контракт с ВСУ.

На войне Кирилл – с 2018 года. С 2019-го служил наводчиком подразделения 109 ОГШБ 10 ОГШБр.

"Он пришел и сразу попросился на передовую. Мы определили, что он будет служить в 3 роте. Кирилла знала практически вся часть хорошо, потому что колоритная личность была, никогда не давал заднюю, любил посмеяться, пошутить, помочь. Никогда не говорил, что это делать не будет, никогда от командиров я не слышал, чтобы кто-то на него жаловался", – вспоминал заместитель командира воинской части А3892 Иван Мазур.

20 марта под поселком Шумы во время вражеского обстрела Кирилл получил огнестрельное ранение из крупнокалиберного пулемета. Несмотря на все усилия военных медиков, в ходе эвакуации воин умер.

Товарищ погибшего Олег Ковтунюк рассказывал "Громадському", что познакомился с Кириллом полгода назад. Он помогал военному медику оказать помощь раненому побратиму.

"Он еще был в сознании, он был еще жив, а когда его доставили, нам позвонили, сказали, что Кирилла уже нет. Мы все были в шоке, не могли понять, что случилось. Он был позитивным человеком, такой непоседливый был, но он был специалистом своего дела, в совершенстве знал устройство пулемета, характеристики, опытом делился со своими товарищами", – сказал Ковтонюк.

Кирилл был искренним, открытым, целеустремленным человеком и больше всего любил жизнь. Был хорошим другом и боевым побратимом, всегда готовым прийти на помощь другим

Похоронили героя на Аллее Славы в Кропивницком. У Кирилла остался 8-летний сын. Говорят, мальчик похож на папу, как вылитый.

Сергей Васильевич Коваль родился 30 августа 1977 года в селе Рихта Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Жил в Каменец-Подольском.

Командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го центра разминирования.

Практически всю свою сознательную жизнь Сергей Коваль посвятил армии. Окончил военно-инженерный институт, специализирующийся на разминировании. Успел повоевать в Афганистане. Побратимы утверждают: Сергей Коваль был висококласным сапером с колоссальным опытом. Его считали одним из лучших командиров боевых отрядов, которые уже восьмой год разминируют нашпигованный минами и взрывчаткой Донбасс.

На войне с Россией Сергей Коваль – с 2014 года.

26 марта подполковник Коваль вместе с саперами 10 ОГШБр отправился на боевое задание. Он должен был сделать то, что умел лучше всего: обезвредить противопехотные мины ПОМ-2, которые противник забросил из гранатометов на позиции бригады под селом Шумы. Тогда враг и открыл по украинским военным огонь. Первым снайпер достал старшего сержанта Баранича. Когда подполковник Коваль бросился ему на помощь и пытался вытащить раненого побратима – снайпер выстрелил во второй раз и смертельно ранил подполковника.

Всего в тот день погибло четверо защитников Украины.

При этом оккупационные войска не давали возможности эвакуировать раненых и забрать тела погибших воинов. Огонь враг открыл с водонапорной станции, которая поставляет воду и на подконтрольную Украине, и на оккупированную территорию. Как отмечали украинские военные, так оккупанты, скорее всего, хотели спровоцировать армейцев на ведение огня в ответ, чтобы потом обвинить Украину в уничтожении объекта критической инфраструктуры.

Похоронили подполковника Сергея Коваля на Аллее Славы в Каменец-Подольском. У него остались жена, 17-летний сын и 4-летняя дочь.

Сергей Барнич, 109 ОГШБ 10 ОГШБр

Сергей Михайлович Барнич родился 11 января 1974 года в городе Калуш Ивано-Франковской области.

Окончил Кольский химико-технологический техникум, электрик по специальности. Работал на предприятии "Хлорвинил", после – мастером электротехнического цеха "Карпатнефтехим".

В 2015 году был мобилизован. После года службы и короткого пребывания дома после возвращения с войны заключил контракт с ВСУ. Служил сапером в 109 ОГШБ 10 ОГШБр.

26 марта Сергей Барнич отправился выполнять боевую задачу в составе группы под руководством подполковника Коваля. Именно в него первого попал вражеский снайпер, который стрелял с водонапорной станции вблизи Шумов. Подполковник Коваль погиб, когда пытался оказать помощь побратиму. Убиты врагом тот день были также старшие солдаты Абрамович и Гайченко. Еще несколько военнослужащих получили ранения.

Похоронили героя в родном Калуше. У него остались родители.

Максим Александрович Абрамович родился 17 марта 1994 года на Ривненщине. Жил в городе Дубровица. Увлекался спортом, занимался фехтованием на саблях и посещал школу боевого гопака.

После школы Максим поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел. Однако обучение не закончил: в 2017 году подписал контракт с ВСУ и отправился на Донбасс. Воевал до 2020 года, после чего уволился в запас. Однако ненадолго: в декабре того же года он заключил новый контракт – и вместе с 109 ОГШБ снова поехал в зону ООС.

26 марта, когда враг коварно расстрелял подполковника Коваля и солдата Барнича и ранил еще двух участников группы – Бруску и Гещука, забрать погибших и вытащить раненых отправилась вторая группа. В ее состав вошли Максим Абрамович и Сергей Гайченко. Оба погибли, пытаясь помочь раненым побратимам.

Дома Максима ждала мама: свою семью он создать не успел. За две недели до гибели воин отпраздновал 27-летие.

Сергей Валерьевич Гайченко родился 9 сентября 1993 года в селе Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области.

После школы поступил в Днепропетровский техникум железнодорожного транспорта, который окончил в 2012 году. Работал электромонтером в локомотивном депо.

В 2015 году Сергей был призван на срочную службу в Отдельный президентский полк Украины. Впоследствии, в сентябре 2019-го, он подписал контракт с ВСУ и вместе с 10 ОГШБр отправился на Донбасс. Служил в должности командира боевой машины.

26 марта вместе с Максимом Абрамовичем в составе группы отправился на помощь обстрелянным под Шумами врагом побратимам. При попытке вытащить раненых и погибших товарищей был убит снайпером российских оккупационных войск.

"Сергея знала практически вся часть. Он был доброжелательным человеком. В тот злосчастный день погиб его друг – побратим. Они вместе пытались вытащить раненых с поля боя, но противник 2 часа не позволял этого сделать", – рассказывал журналистам военнослужащий 10 бригады Иван Мазар.

Похоронен воин в Михайловке. У погибшего героя остались родители и младший брат.