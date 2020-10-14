Война в Украине никогда не закончится, нельзя заморозить конфликт на Донбассе, – офицер ВСУ

Война в Украине никогда не закончится, украинцы всегда будут бороться за свою независимость.

При этом заморозка военного конфликта на Донбассе – это путь в никуда. Об этом "Фактам" рассказал заместитель командующего Оперативного командования "Захід", бывший комбриг 54-й отдельной механизированной бригады 38-летний полковник ВСУ Владимир Горбатюк.

"Эта война началась не в 2014 году. Она периодически то разгорается, то тлеет. Она никогда не закончится. Мы всегда будем бороться за свою независимость. Вопрос в том, как будем себя в этой борьбе показывать. Мое личное убеждение, что все затихнет, когда большинство украинцев поймет, что относительный мир наступит, если наша страна станет сильной", – сказал он.

Военный отметил, что можно бороться, чтобы выиграть, а можно – чтобы не проиграть.

"Это существенная разница. Когда делаешь все для победы – это одно. А когда делаешь все для того, чтобы просто не проиграть, – совсем иное. Я не знаю всей картины, но верю, что у нашего высшего руководства есть видение, как развязать этот тугой узел", – добавил он.

Горбатюк подчеркнул, что ситуация в Нагорном Карабахе показала, что перемирие может продолжаться и 30 лет, но в конце концов снова наступает горячая фаза.

"Конечно, то, что на фронте не гибнут люди, очень позитивно. Но замороженный конфликт, на мой взгляд, это путь в никуда", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников указал на различие Нагорного Карабаха от Донбасса.