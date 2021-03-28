Садятся пьяными за руль и "лихачат" на дорогах: украинцы стали намного чаще попадать в ДТП

Согласно официальным данным патрульной полиции Украины, за первые два месяца 2021 года в Украине зафиксировали 29 545 аварий. Это на 19,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года – 24 698.

OBOZREVATEL узнал, с чем связан такой скачок статистики по ДТП.

Правоохранители отмечают, что больше всего дорожно-транспортных происшествий произошло из-за нарушения правил маневрирования. Суммарно в январе и феврале на дорогах страны зафиксировано 11 659 подобных ДТП, в которых 50 человек погибли, а еще 614 получили травмы.

На втором месте идет превышение скорости. Из-за этого на дорогах в Украине произошло 8 163 аварии, в которых погибли 207 человек, а были травмированы – 1 618.

На третьем месте – несоблюдение дистанции. За два месяца в стране зарегистрировано 4 743 ДТП, в которых 9 человек погибли, а еще 184 получили травмы различной степени тяжести.

Нарушение правил проезда перекрестков находится на четвертом месте: 1 797 ДТП, в которых 6 человек погибли, а еще 300 травмировались.

И на пятом месте идет одно из самых страшных нарушений ПДД – управление транспортным средством в состоянии опьянения. В таких авариях с начала года погибли 10 человек, а еще 111 пострадали.

Отдельно стоит отметить ДТП с участием пешеходов, которые переходят улицы в неустановленном месте и неожиданно выходят на проезжую часть. По этой причине в течение января-февраля погибли 56 человек, еще 131 получил травмы.

В начале января в поселке Большая Михайловка Одесской области местная жительница увидела, как водитель клал в багажник своего Mercedes-Benz тело мужчины. Свидетельница начала кричать, а водитель быстро сел в авто и пытался скрыться, однако уже через километр устроил новую ДТП – врезался в столбик моста.

"Он выбросил тело на обочину, а сам начал биться головой – будто бы они оба ехали в автомобиле и вместе попали в аварию", – рассказала родственница погибшего.

Было установлено, что водитель Mercedes-Benz сбил велосипедиста, который от полученных травм погиб на месте ДТП. У виновника аварии взяли на исследование образцы биоматериалов – предварительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Родственники погибшего мужчины отмечают, что в тот трагический день он на велосипеде поехал за подгузниками для своего 10-месячного сына. Они говорят, что за рулем автомобиля, под колесами которого оказался мужчина, был сын бывшего полицейского.

В Софиевской Борщаговке под Киевом 14 января произошло смертельное ДТП, в котором погибла девушка. Ford ехал в направлении столицы, резко выехал на встречную полосу, сбил пешехода и влетел в отбойник.

Погибшая не видела авто и не смогла вовремя отреагировать. В результате полученных травм она умерла на месте аварии.

Тест на драгере показал у водителя уровень алкоголя в крови – 0,85 промилле. На видео, опубликованном в сети, видно, что виновник ДТП признается в употреблении алкоголя.

В начале февраляв Винницкой области правоохранители задержали мужчину, который, управляя грузовиком ЗИЛ-131, насмерть сбил пешехода.

После этого, он выбросил тело жителя села Широкая Гребля Хмельницкого района в реку и скрылся с места происшествия.

Водитель во время общения с полицией рассказал, что поскольку свидетелей аварии не было, он выбросил тело в реку Южный Буг, чтобы избежать наказания.

Тело погибшего пешехода спасатели нашли и достали из реки между селами Широкая Гребля и Куриловка.