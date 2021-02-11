Зеленский озвучил точную цифру потерь Украины на Донбассе за три года: сотни убитых и тысячи раненых

Количество украинских воинов, погибших на Донбассе в 2018 году, составило 121, раненных – 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены – 507, в 2020-м убиты 50, ранены – 338 защитников.

Таким образом, за три года погиб 271 Герой, 1644 получили ранения. Статистику сообщил президент Владимир Зеленский, который во время рабочей поездки в Донецкую область почтил память воинов, погибших в боях за Авдеевку, сказано на сайте ОП.

Глава государства и послы стран G7 возложили цветы к Монументу погибшим и почтили память убитых.

"Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", – подчеркнул президент.

Он указал, что увеличение количества нарушений перемирия связано, в том числе, с попытками давить на украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе.

В Офисе президента напомнили, что памятный знак защитникам, которые погибли в боях за Авдеевку, установили в сентябре 2017 года с инициативы командования 72-й отдельной механизированной бригады.

Мемориал имеет вид креста, рядом с которым установили подбитую в боях военную технику и осколки вражеских снарядов.

В центре мемориала находится памятник Герою Украины, майору (посмертно) Андрею Кызылу, который погиб 29 января 2017 года в боях за ВОП "Алмаз-2" (современное название – "Орел"). В этих боях в течение 29 января – 3 февраля погибло 10 военнослужащих 72-й ОМБр.

Слева и справа от памятника расположены гранитные мемориальные плиты, на которых нанесены имена военнослужащих ВСУ и бойцов добровольческих формирований, погибших в боях за освобождение Авдеевки.

Как писал OBOZREVATEL, президент Зеленский привез послов "Большой семерки" (G7) на Донбасс. Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что так глава страны решил показать, что развязанная Россией война – это не только проблема Украины, но и Европы.