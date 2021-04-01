На Донбассе российско-оккупационные войска ранили защитника Украины – ООС

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, 1 апреля, один украинский военный получил ранения в результате обстрела противника.

Раненного оперативно доставили в лечебное учреждение. Его состояние оценили как удовлетворительное. Об этом сообщается на Facebook-странице ООС (данные по состоянию на 17:00).

В целом на востоке Украины за сутки было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня", – отмечается в сообщении.

В районах каких населенных пунктов открывал огонь противник:

Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Светлодарск, Луганское и Золотое-4 – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шумы – из автоматических гранатометов.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", – сказано в сводке.

Как писал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России в течение суток 31 марта пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди воинов ВСУ не было.

В зоне проведения Операции Объединенных сил 26 марта российские террористы устроили минометный обстрел. Как следствие, погибло четверо защитников Украины, еще двое получили ранения.