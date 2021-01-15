В сети показали фото застреленного на Донбассе террориста "ЛНР". 18+

В сети появилось фото террориста российско-оккупационных войск, который 15 января покинул позиции боевиков на Донбассе и был застрелен.

Снимками убитого, а также его оружия (РПК) поделился в Twitter блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что ликвидированный пособник "ЛНР" – это 47-летний Калуцкий Виктор Валентинович из Макеевки Донецкой области (дата рождения: 20.01.1973).

Блогер отметил, что боевик воевал в 7 отдельной мотострелковой бригаде, вооруженном формировании 2 армейского корпуса оккупационных войск РФ на Донбассе.

В самопровозглашенной "ЛНР" тем временем заявили, что инцидент произошел на Дебальцевском направлении. Калуцкий "из-за плохой видимости" мог "сбиться с пути и заблудиться".

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