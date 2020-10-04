Дипломат оценил вероятность "хорватского сценария" для освобождения Донбасса

План военной операции по деоккупации Донбасса разработан, однако применить его в Украине пока практически невозможно.

Такое заявление в комментарии "Апострофу" сделал посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко. На данном этапе он назвал сценарий фантастическим.

Он отметил, что одним из условий для наступления на "Л/ДНР"должна быть уверенность, что Россия не окажет военную помощь террористам и незаконным подразделениям РФ, которые размещены на востоке Украины.

"Такая возможность есть. Она равна примерно 1,5-2% от 100 – и это уровень статистической погрешности", – сказал Левченко.

Дипломат добавил, что план можно осуществить, если Кремль сам даст сигнал Киеву, что не будет вмешиваться.

"Сейчас это совершенно нереальный и фантастический сценарий для Украины и делать на него ставку было бы непрофессионально", – уверен экс-посол.

Он добавил, что ВСУ готовы к выполнению подобной операции, но лишь в случае приказа. Его отдадут только при благоприятной международной обстановке и в случае возникновения глубокого кризиса в РФ, но пока он не предвидится.

"Призыв к освобождению Донбасса по азербайджанскому или хорватскому военным сценариям является призывом к широкомасштабной войне с РФ, которая может нанести Украине смертельные раны", – подчеркнул Левченко.

Напомним, после объявления 25 июня 1991 года Хорватией независимости сербское население страны пыталось создать свое государство на хорватской территории. Была создана самопровозглашенная "Республика Сербская Краина".

В 1995 году армия Хорватии провела две крупные наступательные операции, в результате которых значительная часть территории "РСК" перешла под хорватский контроль.

Как писал OBOZREVATEL, 4 октября вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, трижды нарушив режим прекращения огня.