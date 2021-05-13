Воины ВСУ на Донбассе сняли обстрел противника. Видео ударов

В сети появилось видео с Донбасса, демонстрирующее обстрел позиций воинов Вооруженных сил Украины противником. Под вражеский огонь попали бойцы 10-й горно-штурмовой бригады Сухопутных войск.

Ролик появился на Telegram-канале "Останній Блокпост" вечером в среду, 12 мая. В сообщении сказано, что нарушение противником перемирия произошло недавно, но не уточняется, когда именно. Также не указано, где именно были сняты кадры (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Обнародованную запись, судя по всему, снял украинский военный. В кадр вместе с ним попадают двое других воинов, но их лица скрыты.

Кроме того, на видеоролике слышно свист от полета боеприпасов и грохот при падении, видно дым от взрывов.

"Стандартный режим "перемирие" для боевиков", – написали в Telegram-канале.

Отмечается, что противник обстреливал ВСУ из всех видов стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и противотанковых управляемых ракет. Также плотно работали снайперы российско-оккупационных войск.

Были ли пострадавшие в результате этого обстрела, не сказано.

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