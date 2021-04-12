Воин ВСУ погиб под прицельным огнем на Донбассе

В зоне боевых действий на востоке Украины снова погиб воин. Он получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение 12 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактического группирования "Північ" в Facebook. Командование уже выразило соболезнования родным и близким погибшего защитника.

"12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ "Північ", в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

Украинские военные также проинформировали, что на месте трагедии работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

Кроме того, об убийстве украинского воина российскими оккупантами сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться действующих договоренностей о режиме прекращения огня", – отметили защитники Украины.

Напомним, 10 апреля возле Золотого на Луганщине погиб 24-летний воин ВСУ с Харьковщины Андрей Теперик. Он служил в рядах 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Кроме того, 9 и 10 апреля Украина попрощалась с Виктором Гелебрантом с Харьковщины, 23-летним Владиславом Морозом из Черкасской области, убитыми снайперами, 26-летним Игорем Байталой со Львовщины, чье тело отдали террористы после загадочного исчезновения, а также с 23-летним Максимом Стеблянкой с Сумщины, который подорвался на мине в зоне ООС 6 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 апреля в Луцке похоронили Сергея Сулиму, который погиб 3 апреля. Еще 26 марта он спасал раненых прямо под обстрелом в Шумах.