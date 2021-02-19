Военный корреспондент – об обострении на Донбассе: на фронте мы выглядим терпилами, перемирие вылезет нам боком

За четыре месяца перемирия на Донбассе враг успел укрепиться и подобраться максимально близко к позициям ВСУ, а украинских военных вместо завалили бумажной работой.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил военный корреспондент Руслан Ярмалюк, который недавно вернулся с фронта.

"Не хочется говорить на языке жаргона, но мы выглядим немного терпилами. Эти четыре месяца перемирия вылезут нам боком, потому что в это время они (противник – прим. ред.) укрепляли, копали, бетонировались, подвозили боеприпасы, происходили ротации, полигоны были забиты", – сказал он.

По словам Ярмалюка, на некоторых участках фронта враг уже подобрался слишком близко к позициям ВСУ – на 50, 60, 100 метров.

Также журналист рассказал, как происходит процесс согласования для ответного огня: "Высшее командование заверяет, что если есть угроза личному составу, то решения открывать огонь принимают на местах. Это выглядит так: командир взводно-опорного пункта докладывает командиру роты, командир роты докладывает командиру батальона, командир батальона докладывает командиру бригады, командир бригады докладывает руководителю оперативно-тактической группировке, а те уже в Киев. То есть, на открытие огня ушло пол часа".

Кроме того, по словам Ярмалюка, данные об обстрелах в сводках штаба ООС – занижены.

"Я не знаю, какие списки подают президенту об обстрелах, но те (например) три обстрела, которые дает штаб ООС, это вранье. Потому что ОБСЕ дает 43 обстрела, а у нас три. Мы сидим на участке фронта и слышим, как за два километра от нас падают мины. Мы знаем, где они падают, в каком селе и какие подразделения там стоят. И что мы видим в сводке штаба ООС? Ничего", – сказал он.

Военный корреспондент также рассказал о том, что воинам ограничивают боекомплект и назвал это саботажем. По его словам, солдаты никогда не стреляли куда-то хаотически, огонь они открывают только по команде. А такие действия со стороны командования, отметил он, могут свидетельствовать о недоверии к военнослужащим.

Помимо этого, Ярмалюк подчеркнул, что военных завалили бумажной работой и проверками.

"В день в батальон может приехать 5-6 проверок. То есть вместо того, чтобы сейчас воевать и выявлять снайперов, которые убивают наших военных, мы занимаемся бумажной работой", – сказал журналист.

В заключение он добавил, что на фронте сейчас все держится только на патриотизме и фанатичном отношении к работе среди бойцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук признал, что перемирия на Донбассе уже нет, а россияне начали действовать более дерзко.