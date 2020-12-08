Военные ВСУ в двух областях продавали оружие и боеприпасы из зоны ООС. Фото

Правоохранители задержали военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые продавали оружие и боеприпасы из зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, организатор группировки и еще один ее участник служили в Одесской и Донецкой областях, где и занимались продажей вооружения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Расследование правоохранители вели с лета. За полгода им удалось установить организаторов и участников группировки, места схронов оружия и задокументировать сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловых и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат Ф-1 и РГД-5, а также бронежилетов и патронов разного калибра.

"В целом проведены оперативные закупки на 15 тысяч долларов", – сказано в сообщении МВД.

После задержания были проведены обыски в двух областях по местам проживания фигурантов.

Обоим уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине правоохранители совместно с сотрудниками СБУ задержали двух жителей Кривого Рога, которые занимались изготовлением и переработкой огнестрельного оружия. Сеть сбыта организовал ранее судимый мужчина со своей сожительницей.