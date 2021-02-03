Военные медики опровергли смерть раненого на Донбассе бойца

Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины опровергло информацию о смерти в военном госпитале раненого украинского защитника Влада Дегтяря.

Как говорится в сообщении командования на странице в Facebook, сюжет об этом был распространен в СМИ. Информация не соответствует действительности, военнослужащий находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

"Он перенес оперативное вмешательство и получает всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас его состояние стабильное тяжелое и соответствует сроку послеоперационного периода и тяжести ранения", – уточнили медики.

Ранее стало известно, что военного доставили в госпиталь в Донецкой области после ранения во время вражеской атаки вблизи Курахово в Марьинском районе.

Украинский защитник получил тяжелые поражения, когда террористы сбросили с беспилотного летательного аппарата гранату на позиции, где он находился.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам советника по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, нецелесообразно говорить об окончательном срыве режима тишины даже несмотря на гибель на Донбассе военного ВСУ от пули снайпера.

Спикер делегации отметил, что речь идет о нарушении договоренностей.