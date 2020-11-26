Военного пути для освобождения Донбасса нет, – американский генерал

Для Украины нет военного пути, чтобы освободить оккупированный Россией Донбасс.

Как сказал в интервью ТСН генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, выход для Донбасса должен быть дипломатическим.

"Кремль счастлив, потому что сейчас им это ничего не стоит. Имея проблемы, они продолжают подрывать украинское правительство и контролируют доступ к Азовскому морю", – констатировал он.

По словам Ходжеса, все эти вещи вызывают проблемы и потребуют от Франции и Германии большей ответственности.

"Это ключ ко всему. Именно Франция и Германия должны оказать дипломатическое давление на Россию", – подчеркнул генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходжес заявил, что Украина и Грузия должны быть членами НАТО на основании общих и угроз, которые стоят перед ними.