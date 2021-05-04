Военная ВСУ, которая перешла на сторону России, пожаловалась на потерю жилья в Крыму

Российские оккупанты Крыма решили через суд лишить квартиры бывшую военную Военно-морских сил Украины, которая в 2014 году перешла на сторону страны-агрессора.

При этом жилье было получено коллаборанткой в 2007 году от третьего президента Украины Виктора Ющенко. О скандальном инциденте с жительницей Севастополя написало "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Татьяна Шевчук рассказала, что день, когда ей вручили ордер на служебное жилье после 11 лет в армии в звании старшего матроса, стал для нее очень счастливым. Ведь до этого семья с тремя детьми была вынуждена жить в тесной 16-метровой комнате общежития.

Женщина сначала работала поваром, потом – бухгалтером, а еще позже – связистом. Однако во время оккупации Крыма Россией она решила остаться в Севастополе, где живет с детства, и, предав присягу на верность Украине, перешла на службу к врагу.

"После "присоединения" к России я продолжила служить в Вооруженных силах РФ. Наша часть перешла в подчинение "Бельбека" (военного аэродрома. – Ред.), летной авиации. Все руководство пришло из Ростова. Мы считались интегрированными. На нас все время говорили: "Интегрированные, предатели Родины", – рассказала Шевчук.

А в конце 2014 женщина упала и травмировала спинной и головной мозг, получила перелом основания черепа, а также шейных позвонков. В итоге она оформила статус об инвалидности, ведь едва не потеряла способность передвигаться.

"Несмотря на то, что у меня в медицинской книжке было написано: "Старший матрос не может выполнять служебные обязанности", – начмед части сказал: "Меня это вообще не интересует, надевайте форму и выходите на построение". Мне стало на службе плохо, вызвали скорую помощь, а на следующий день меня уже забрали с инсультом в госпиталь", – пожаловалась женщина.

По ее словам, в Вооруженных силах РФ ей даже отказывали в оформлении инвалидности, настаивали, чтобы она или выполняла свои обязанности, или же писала рапорт на увольнение.

Также перебежчицу возмутило, что Россия обещала военным, которые перешли на ее сторону, учесть годы службы в украинской армии, однако не сдержала своего слова.

Женщина прослужила в ВСУ более 17 лет и еще полтора года в армии оккупантов. После увольнения она рассчитывала на получение жилья или денежного сертификата, впрочем ничего из этого ей не дали. Поэтому Шевчук и ее дети остались в служебной трехкомнатной квартире от Ющенко.

Но и это продолжалось недолго. Ведь в 2014 году оккупационная "власть" Севастополя "национализировала" все государственное украинское имущество, учитывая квартиру женщины.

"В 2017 году я получила документы,что квартира является собственностью города. Через суд я оформила договор социального найма, поскольку на тот момент Министерство обороны (России. – Ред.) жильем меня не обеспечило", – рассказала бывшая украинская военная, которая предала присягу.

В конце концов все закончилось тем, что женщине так и не удалось оформить на себя украинскую квартиру – в январе 2019 года "власть" Севастополя передала весь многоквартирный дом в собственность Минобороны России.

Поэтому теперь Шевчук судится с оккупационной "администрацией" Севастополя и российским Минобороны и требует признать, что квартиру, где она проживает, незаконно перевели в служебное жилье. Однако российские военные считают эту квартиру ведомственной.

"Они требуют освободить жилье, говорят, что для меня и моей семьи ни в Севастополе, ни в Крыму жилья нет", – жалуется экс-военная.

Единственное, что предложило женщине Минобороны РФ, – это переехать в квартиру меньшей площади, на четвертом этаже и в противоположном конце города. Но она отказалась.

"Во время перехода (на службу России. – Ред.) говорили: "Не переживайте, вы не будете ничем ущемлены. Вас никто не будет выселять из жилья". Но получается, что мы как люди третьего сорта", – недовольна Шевчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов лишил высших государственных наград бывших представителей командования ВМС и Министерства внутренних дел.