Воду в Крым цистернами никто не повезет, – Бабин

Поставка питьевой воды в оккупированный Россией Крым цистернами с территории, подконтрольной Украине, нецелесообразна. На полуострове достаточно воды для нужд населения.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "Вряд ли кто-то это будет делать, потому что объемы, которыми можно поставлять воду транспортом, несоизмеримо малы по сравнению с теми объемами, которые есть в Крыму", – отметил он.

"Никто не отрицает тот факт, что местных локальных источников для жизненных потребностей населения вполне хватает. Все остальные – это уже политика", – подчеркнул дипломат.

Вместе с тем он сказал, что, по его оценкам, проблема с водоснабжением крупных городов Крыма образовалась за счет перенаселения, куда переселились около полумиллиона человек, которые "незаконно прибыли жить в Крым".

"Большинство этих лиц живет в Севастополе, Симферополе и еще немного на южном побережье, в Ялте", – добавил Бабин.

Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников допустил, что в случае гуманитарной катастрофы в Крыму Украина может направить на полуостров цистерны с водой. Позже украинцы раскритиковали эту идею.