Водный кризис в Крыму может привести к гуманитарной катастрофе, – экс-аналитик Госдепа США

Острая нехватка воды для нужд оккупированного РФ Крыма может привести к экономической и гуманитарной катастрофе.

Об этом в интервью Крым.Реалии заявил эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл. Он напомнил, что российские оккупационные власти лишились поставок воды с материковой Украины и не смогли обеспечить ее достаточное количество ни для сельского хозяйства, ни для промышленных нужд, ни для населения.

"Выращивание риса прекратилось, да и в целом отрасль сельского хозяйства находится в упадке. Промышленные предприятия также вынуждены сокращать расходы, поскольку им не хватает необходимой для работы воды. Рядовым крымчанам вода подается лишь на четыре часа в день, притом на ее чистоту рассчитывать не приходится", – пояснил эксперт.

По его словам, в 2021 году проблема еще больше усугубится на фоне все больших экономических затрат, необходимых на ее решение.

Гобл отметил, что, согласно официальным данным, Россия потратила около $700 миллионов долларов США на бурение дополнительных скважин и очистку воды.

Кроме того, запуск проекта президента РФ Владимира Путина по добыче пресной воды из-под Азовского моря потребует очень больших финансовых затрат.

"Это колоссальные деньги, а фактические затраты на реализацию этого проекта наверняка будут еще выше", – предположил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, проблема с пресной водой в оккупированном Россией Крыму в 2021 году останавливает планы России по милитаризации полуострова, но будет иметь положительные стороны для Украины. Об этом заявил экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.