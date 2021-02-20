Водителя, до смерти избившего пешехода в центре Киева, арестовали

Печерский районный суд Киева в субботу, 20 февраля, оставил под стражей водителя, который в центре столицы из-за конфликта на дороге двумя ударами убил пешехода.

Такая мера пресечения будет действовать до 19 апреля, сообщает ТСН. Как отмечается, в суде подозреваемый заявил, что резко затормозил перед переходом, после чего погибший мужчина вернулся и стал ругаться, употребляя нецензурную лексику.

Водитель Hyundai, в свою очередь, вышел, дважды ударил пешехода и скрылся. О смерти пешехода, по его словам, он узнал уже после его задержания полицией.

Ранее OBOZREVATEL стали известны подробности о подозреваемом. Это гражданин Азербайджана 1992 года рождения по имени Абдулла А., в Украине имеет вид на жительство, работал в службе такси Bolt. Живет в Деснянском районе Киева, на Лесном массиве.

Погибший пешеход – житель Киева 1969 года рождения.

Напомним, 19 февраля около 14 часов водитель Hyundai во время ссоры с пешеходом набросился на последнего и убил его двумя ударами, после чего скрылся. Примерно через час патрульные задержали подозреваемого на перекрестке Братиславской-Стальского. Ему грозит до 10 лет тюремного срока.