Водитель главы НААН получал зарплату сразу на шести предприятиях – полиция

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Водитель главы НААН получал зарплату сразу на шести предприятиях – полиция

Правоохранители разоблачили водителя главы Национальной академии аграрных наук (НААН) на получении зарплаты одновременно на шести госпредприятиях. Начато расследование о завладении госсредствами.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национальной полиции Украины. В четырех областях были проведены обыски (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Обыски по делу против водителя главы НААН.

"Во время досудебного расследования установлено, что личный водитель руководителя Национальной академии аграрных наук Украины был одновременно трудоустроен в шести государственных предприятиях (структурных подразделениях НААН), где ему начисляли заработную плату", – сказано в сообщении.

При этом, мужчина не выполнял никаких функций на указанных предприятиях.

Полиция провела обыски в 4 областях.

В Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Херсонской областях провели обыски и изъяли документы о трудоустройстве фигуранта.

Расследование ведется по части 3 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Пост Нацполици в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на взятке поймали заведующего отделением кардиохирургии одного из медучреждений. Он требовал 11 тысяч долларов от пациента за проведение операции на сердце.

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