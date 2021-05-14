Водитель главы НААН получал зарплату сразу на шести предприятиях – полиция

Правоохранители разоблачили водителя главы Национальной академии аграрных наук (НААН) на получении зарплаты одновременно на шести госпредприятиях. Начато расследование о завладении госсредствами.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национальной полиции Украины. В четырех областях были проведены обыски (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Во время досудебного расследования установлено, что личный водитель руководителя Национальной академии аграрных наук Украины был одновременно трудоустроен в шести государственных предприятиях (структурных подразделениях НААН), где ему начисляли заработную плату", – сказано в сообщении.

При этом, мужчина не выполнял никаких функций на указанных предприятиях.

В Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Херсонской областях провели обыски и изъяли документы о трудоустройстве фигуранта.

Расследование ведется по части 3 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

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