Водитель был неадекватен: очевидцы сообщили подробности ДТП в Харькове

Водитель, который сбил четырех людей в Харькове, по словам очевидцев, после совершения ДТП вел себя неадекватно.

Как говорится в сюжете ТСН, возможно водитель находился под действием наркотиков или алкоголя. В полиции эту информацию пока не подтверждали, назначен ряд экспертиз.

Момент аварии сняла уличная камера наблюдения и видеорегистраторы. Из записей видно, что все пешеходы попали под удар. Авто зацепило бордюр и снес людей.

"Водитель, по предварительной информации, допустил наезд на островок безопасности, где совершил наезд на четырех пешеходов, которые в это время находились в этом месте", – сообщил заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУ полиции в Харьковской области Дмитрий Коротий.

Известно, что среди четырех травмированных одной женщине помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Еще двух взрослых и 9-летнего мальчика забрала скорая помощь. У всех пострадавших зафиксировали переломы и ушибы. 50-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, у нее тяжелая травма головы, за ее жизнь борются врачи.

На данный момент движение транспорта на проспекте Науки восстановили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове автомобиль сбил четырех людей, которые стояли на островке безопасности посреди пешеходного перехода.