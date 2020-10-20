Юристка Харьковского ГСЧС утопила авто в реке из-за кошки: подробности резонансного ДТП

Причиной резкого маневра водителя автомобиля Kia Sorento, упавшего в реку в центре Харькова, могла стать кошка.

Девушке, возможно, пришлось резко изменить траекторию движения, чтобы не сбить животное, об этом в комментарии "Суспільному" сказал пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

По словам водителя кроссовера, она направила транспортное средство в сторону бордюра, после чего у автомобиля началось неконтролируемое движение, а затем он упал в воду.

Алкотестер показал, что девушка була трезва, уточнил пресс-секретарь.

Автомобиль уже достали из воды, на водителя сложили админпротокол по статье 124 (Нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспорта и элементов проезжей части). Материалы переданы в суд.

Telegram-канал "Труха Харьков" сообщил, что водитель утонувшего авто работает в главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Сичкар Анна Викторовна является начальником юридического сектора", – уточнили в сообщении.

Как ранее сообщил OBOZREVATEL, 20 октября в Харькове девушка на авто слетела в реку. Эпичные кадры уже окрестили "фото года", а на само событие соцсети отреагировали многочисленными мемами.