Вододефицит в Крыму показали на карте: фото высохших рек

В оккупированном Россией Крыму почти за год исчезли минимум десять рек, а другие водоемы тоже истощены и оказались на грани исчезновения. Поэтому дефицит воды там расширяет свою географию.

Чтобы показать масштаб этой ситуации, была создана специальная ифографика, пишет "Крым.Реалии". Первая часть анализа посвящена рекам, которые из-за засухи исчезают с карты полуострова (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в настоящее время в Крыму стремительно высыхают источники воды в центре и на юго-западном побережье. А результатом только засушливого лета 2020 года стало исчезновение до десяти водоемов с пресной водой.

Среди них две горные реки – Альма, питавшая Партизанское водохранилище в Симферопольском районе, и Черная, что наполняла водой Чернореченское водохранилище под Севастополем. В результате оба водохранилища перестали получать воду.

Крымская жара прошлого года полностью осушила реку Боса под Севастополем, которая была левым притоком Черной. Не осталось и следа от реки Бага у села Новобобровское под Севастополем.

Водоемы Крыма продолжили пересыхать и осенью 2020-го, когда на полуострове так и не дождались осадков. Так исчезла Лименка в Большой Ялте, а в Белогорском районе всего за два месяца пересохла Танасу– правый приток реки Биюк-Карасу, питающей Белогорское водохранилище.

Осенью в селе Кирпичное того же района впервые за много лет высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для жителей.

"Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой", – заявлял местный житель.

Помимо этого, прекратила свое существование река Сарысу (с крымскотатарского "Желтая вода"), протекавшая через город Белогорск. Русло водоема, простиравшегося на 28 километров, высохло так, что в нем не осталось даже остаточной воды.

Тем временем на грани пересыхания оказался еще ряд крымских водоемов. В октябре прошлого года на полуострове пересохла река Улу-Узень (с крымскотатарского – "Большая река"), которая впадала в Изобильненское водохранилище в Большой Ялте.

"8-километровая река, берущая начало в крымских горах, в летнее время пересыхала до размеров ручья, а осень и весной снова наполнялась. Теперь же от водоема, который протекал здесь десятки лет, не осталось и следа", – говорится в материале.

В конце января стало известно, что река Суук-Су, которая считается самой протяженной на южном берегу Крыма, настолько обмелела, что перестала впадать в море, как это было ранее.

На грани высыхания оказалась и вторая по полноводности в Байдарской долине река Узунджа – правый приток Черной. Небольшой сток после осадков появился и в местной реке Арманка, которая тоже почти высохла прошлой осенью.

С начала января повысился и уровень воды в реке Бельбек в этой же Байдарской долине. Хотя еще прошлой осенью сообщалось, что река, впадающая в Черное море, полностью пересохла.

Зимние дожди и снегопады также оживили водопад Су-Учхан (с крымскотатарского – "Падающая вода") в Симферопольском районе. Этот водопад – часть верхнего течения реки Кизилкобинка, исток которой находится в глубине знаменитых Красных пещер (Кизил-Коба). Еще в январе он заметно обмелел. Однако в феврале снова наполнился, хотя и выглядит не таким полноводным, как в прежние годы.

Специалисты считают: то, что станет с этими всеми водоемами летом, напрямую зависит от крымской погоды. Поскольку именно она в последние годы регулирует количество пресной воды на полуострове. Тем временем оккупационная "власть" обещает построить в Крыму опреснители морской воды и ищет новые источники подземных вод.

О том, как исчезали водохранилища Крыма в 2020 году, – смотрите в фоторепортаже.

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